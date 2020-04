Les xifres de la Covid-19 a Terrassa continuen a la baixa

La crisi del coronavirus

28.04.2020 | 21:08

No hi ha repunts i es pot dir que les xifres de la Covid-19 mantenen una marcada tendència a la baixa. El nombre de pacients positius, és a dir, malalts que han estat sotmesos al test corresponent i estan sent directament tractats pels hospitals terrassencs és de 263. Es tracta de la xifra més baixa des que els centres sanitaris publiquen dades (fa uns dies s'ha canviat a Mútua la forma de comptabilitzar els atesos a domicili i no els poden seguir donant com a dada ressenyable).

A les UCI les xifres són també més baixes, a 24 persones ingressades i igual passa als ingressos a planta, que baixen a 229 pacients. Una persona es va sumar ahir a la xifra de defuncions, assolint els 263 i les altes acumulades són de 1.049 persones, un total de vint persones més que ahir.