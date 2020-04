Dos intents de robatori de vehicles i recuperació d'un que havia estat sostret 

28.04.2020 | 04:00

El passat dissabte, a l'1.56 hores, una dotació policial va observar com una persona manipulava un vehicle estacionat al carrer de Francesc Layret. Els agents van comprovar que el vehicle tenia danys al pany. Al responsable se li va aixecar acta com investigat per robatori interior de vehicle en grau de temptativa. A les 5 hores de dissabte, una persona va trucar a la Policia Municipal per informar que havia anat a buscar el seu vehicle i no es trobava estacionat on l'havia deixat, a un pàrquing comunitari del carrer de Menéndez y Pelayo, amb el carrer de Bages. Una dotació policial va fer una inspecció pels voltants de la zona, sense poder localitzar-lo. A les 20.15 hores, la mateixa dotació va detectar el vehicle estacionat al carrer de Sant Crispí, sense cap desperfecte aparent i tancat correctament. Es va donar avís a la propietària. També dissabte, al carrer de la Castellassa, a les 20.58 hores, una dotació va observar com dues persones sortien corrent d'un cotxe. En apropar-se, els agents van detectar desperfectes en una roda del vehicle i que aquest constava com sostret.