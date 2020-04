Dos intents de robatori de vehicles i recuperació d'un que havia estat sostret

28.04.2020 | 04:00

El passat dissabte, a l'1.56 hores, una dotació policial va observar com una persona manipulava un vehicle estacionat al carrer de Francesc Layret. Els agents van comprovar que el vehicle tenia danys al pany. Al responsable se li va aixecar acta com investigat per robatori interior de vehicle en grau de temptativa. A les 5 hores de...