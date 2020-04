La Fundació "la Caixa" dona un milió d'euros més a la campanya "Cap llar sense aliments"

La crisi del coronavirus

28.04.2020 | 12:48

L'acció solidària «Cap llar sense aliments», impulsada per la Fundació "la Caixa" i CaixaBank, ja ha recaptat un milió d'euros en tot just un mes. Es calcula que el número de trucades i peticions individuals d'ajuda alimentària a les entitats benèfiques i als Bancs d'Aliments s'ha multiplicat per quatre. Com a resposta a la demanda creixent, i a la bona acollida de l'acció solidària, la Fundació "la Caixa" ha decidit duplicar l'aportació amb un milió d'euros addicional. Això sumarà, per ara, un total de dos milions d'euros, que es distribuiran entre els 54 bancs d'aliments associats a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments.

En menys d'un mes, més de 16.000 donants s'han unit a la campanya de recaptació, que segueix oberta, fent-hi una donació a través dels canals operatius de CaixaBank; per Bizum al número 38014; enviant un SMS amb la paraula «ALIMENTS» al 38014; o al web www.capllarsensealiments.org

Amb una aportació de tan sols 2 euros, els Bancs d'Aliments poden proporcionar els aliments bàsics per a una persona durant un dia sencer i, amb una contribució de 20 euros, una família petita es manté tota una setmana. En aquests moments, els bancs han d'aprovisionar els estocs amb els aliments més bàsics i amb productes infantils, com ara la llet, atès que entre els usuaris hi ha 41.000 lactants.