80 persones denunciades el cap de setmana per incomplir l'estat d'alarma

28.04.2020 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar a un total de 80 persones per no complir l'estat d'alarma en diferents actuacions i per diversos motius al llarg del cap de setmana, entre divendres i la matinada de dilluns. En aquests casos, els denunciats no van poder justificar el motiu per trobar-se al carrer i no complir la instrucció vigent. Divendres, van ser denunciades 23 persones, 26 dissabte i 31 diumenge.

Una de les denúncies es va produir arran d'una trucada informant que hi havia tres persones assegudes a un banc de la plaça del Treball. Una dotació de la Policia Municipal va identificar els tres individus, un dels quals va ser denunciat per incompliment de les instruccions, a un altre, que havia estat detingut per incompliment reiterat uns dies abans, se li va aixecar acta i va quedar com investigat, sense detenció, i el tercer va ser denunciat per facilitar dades falses.

conductors

Un total de 17 de les 26 denúncies de dissabte corresponen a actes d'incompliment de l'estat d'alarma per trobar-se al carrer sense causa justificada. Així, una patrulla va denunciar a una persona per reiteració de l'incompliment al carrer de Sant Cosme. Tres conductors van ser denunciats també per no poder justificar el motiu del seu desplaçament, al carrer d'Anoia.

En un control de pas organitzat a la rambla de Francesc Macià, amb l'avinguda del Vallès, a les 16 hores de dissabte, els agents van aturar un vehicle amb dos ocupants, que també van quedar denunciats.

També dissabte, a les 18.22 hores, una dotació d'agents de la Policia Municipal va observar com un grup de persones manipulaven la persiana d'un establiment al carrer de la Mare de Déu de les Neus i fugien corrent en adonar-se de la seva presència. Els agents van localitzar dues de les persones fugides, que van ser denunciades per incompliment de l'estat d'alarma. A un dels denunciats se li van intervenir substàncies d'estupefaents, concretament 7,3 g de, presumiblement, haixix.