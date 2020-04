La UPC desenvolupa una investigació sobre electricitat atmosfèrica amb el MIT

El projecte planteja l'ús de vehicle aeris no tripulats (UAV's) i drons per estudiar els efectes elèctrics de l'atmosfera als avions,

27.04.2020 | 13:07

Una investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre els efectes elèctrics de l'atmosfera utilitzant vehicles aeris no tripulats i drons ha estat seleccionada per desenvolupar-la conjuntament amb el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Es tracta d'un projecte desenvolupat pel professor i investigador de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisuals de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC Joan Montanyà, que dirigeix el grup de recerca Lighting Research Group (LRG), ha informat la UPC.

L'objectiu de la convocatòria del MIT-Spain "La Caixa", que en aquesta edició tracta el desenvolupament d'un projecte sobre electricitat atmosfèrica, és fomentar la col·laboració entre grups de recerca capdavanters d'Espanya i del Massachusetts Institute of Technology (MIT).