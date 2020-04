Per sota dels 300 positius diagnosticats

La crisi del coronvavirus

27.04.2020 | 15:29

Des del passat 23 de març els centres de salut terrassencs no comptabilitzaven menys de 300 diagnosticats positius de COVID-19. Segons les dades ofertes per MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa la xifra de positius és de 289. Continua el descens en el nombre de malalts ingressats, tant a les diferents plantes hospitalàries com a les unitats de cures intensives. En el primer hi ha 253 malalts i en l'UCI's un total de 23.

Pel que fa a les altes també segueix l'augment de persones que han superat el coronavirus, concretament 1.016 i la xifra de defuncions creix, encara que de forma sostinguda. Hi ha hagut un total de 260 persones que han perdut la vida.