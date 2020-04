Es superen el miler d'altes

La crisi del coronavirus

26.04.2020 | 12:08

Segons les dades facilitades pel Consorci Sanitari de Terrassa i MútuaTerrassa s'han superat el miler de pacients donats d'alta pel COVID-19, concretament 1.012 altes. La tendència segueix amb aquest increment i el descens dels positius. En les darreres xifres hi ha 305 casos. La pressió als centres hospitalaris per la pandèmia també segueix decreixent. Hi ha un total de 270 pacients en les diferents plantes d'hospitalització i pel que fa a les unitats de cures intensives també les dades donen una treva, amb 25 persones ingressades. Les xifres de morts també puja lleugerament fins a les 257 defuncions.