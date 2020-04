La crisi del coronavirus

26.04.2020 | 12:09

L'hotel-campus La Mola s'ha adaptat per poderse reconvertir temporalment com a residència per a persones amb discapacitat

intel·lectual, per tal de crear un entorn assistencial adequat a les especials necessitats d'aquest col·lectiu vulnerable durant l'actual pandèmia de coronavirus.

Per tal de crear aquest centre assistencial temporal, que serà gestionat per la Fundació FUPAR, s'han portat a terme una sèrie d'accions d'adaptació com són la cobertura de moquetes a passadissos i habitacions, equipament tècnic i assistencial necessari, espais per al personal tècnic i d'altres. La nova residència temporal compta amb una planta completa de 35 habitacions i ara mateix està a disposició de les necessitats sociosanitàries que s'hagin d'atendre.