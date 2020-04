L'alcalde Ballart amenaça amb sancions si no es respecten les normes en la sortida del nens

La crisi del coronavirus

26.04.2020 | 20:55

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa ha emès un comunicat avui a través de Twitter alertant sobre l'incompliment de les normes a l'hora de sortir al carrer en el primer dia del permís de passeig per als nens menors de 14 anys i advertint que l'Ajuntament farà complir la normativa, amb sancions, si és necessari.



Ballart publica el seu comunicat en haver detectat a les primeres hores d'aquest diumenge, "a molts carrers i espais públics de la nostra ciutat" nombrosos incompliments de les normes i de les mínimes precaucions de prevenció aconsellades. Diu l'alcalde que des de l'equip de govern que ell dirigeix s'entén que es tinguin "moltes ganes de sortir al carrer després de tantes setmanes de confinament als domicilis, però, per responsabilitat no podem romandre indiferents davant dels riscos d'un desconfinament progressiu". Destaca que moltes famílies han sortir avui al carrer amb sentit comú i responsabilitat i respectant el compliment de les normes, però fa una crida al rigor i la màxima prudència possible per preservar la salut tant d'adults com d'infants".





L'Ajuntament opta, diu l'alcalde Ballart, per apel·lar, en primera instància, a la responsabilitat i el civisme de tothom "però en funció de l'evolució de la situació, de la gravetat dels incompliments, de la desinformació provocada per normes confuses i de la resposta de la ciutadania, imposarà les sancions que corresponguin".L'alcalde Ballart diu que ha costat molt començar a contenir el coronavirus i que "hem pagat un preu molt alt", i per això demana a tothom que "no ho espatllem en quatre dies, perquè les conseqüències poden ser molt greus".La polèmica ha sorgit, entre altres fets, per un petit vídeo publicat en una piulada de Twitter al que es podia veure una zona molt concreta del parc de Vallparadís amb una important aglomeració de nens i adults, al qual el seu autor fa referència a la possibilitat d'un repunt de la pandèmia". Ballart, citat a la piulada, ha respost: "Mantinguem la calma. Avui és el primer dia i les normes són confuses. Anem informat: policia, web, xarxes, mitjans... He fet una crida a la responsabilitat convençut que la majoria ho farà així. Per a la gent més irresponsable posarem sancions"Tanmateix, al seu comunicat, Ballart es queixa que les noves normes dictades pel Govern central, referint-se a l'ordre ministerial de relaxació del confinament dels nens, "es publiquen amb insuficient antelació i generen nombroses dificultats d'interpretació i d'aplicació efectiva, tant a la ciutadania com a les altres administracions, entre les quals l'Ajuntament de Terrassa".Ballart, "com alcalde de Terrassa" reclama al Govern espanyol normes clares i detallades, així com instruments per fer-les complir des dels ajuntaments i fa la mateixa reclamació al Govern de la Generalitat, a qui demana "una coordinació i col·laboració efectives amb els ajuntaments".