Obertura parcial de deixalleries exclusivament per a residus d'industrials

25.04.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha acordat procedir a l'obertura parcial de les deixalleries, exclusivament per a residus d'industrials o empreses, en atenció a la creixent activitat econòmica generada per la primera fase de desconfinament decidida pel Govern espanyol. Pel que fa a la ciutadania, cal recordar que les deixalleries de la ciutat continuaran tancades per a mobles i altres estris de tipus domèstic i que està suspès el servei de recollida d'aquests. L'Ajuntament recorda en un comunicat que està aplicant una política d'inspecció molt estricta per tal d'aturar els incompliments de les normes vigents i que s'aplicaran les sancions amb rigor, fins hi tot, arribar a Fiscalia.