Els majors de 14 anys no podran sortir demà

La clrisi del coronavirus

25.04.2020 | 18:58

El Govern central ha decidit definitivament que seran els nens de 0 a 13 anys els que podran sortir demà a passejar al carrer, segons diu l'ordre del Ministeri de Sanidad que regula l'ordre. La incertesa ha estat la tònica durant tota la setmana en relació al possible permís perquè els nens poguessin sortir al carrer aquest cap de setmana.

Finalment s'ha decidit que els major de 14 anys no entraran en la relaxació del confinament, ja que, diu el Govern, que tenen plena autonomia per no haver de sortir en companyia dels pares. I no podran sortir. Així, demà podran sortir a passejar els menors de 14 anys, una hora al dia, a menys d'un quilòmetre del seu domicili.