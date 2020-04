Dilluns, primera reunió política per impulsar un pacte de ciutat

Antonio Losada

25.04.2020 | 04:00

Els cinc grups municipals de l'Ajuntament (TxT, ERC, a l'equip de govern, i PSC, JxCat i Cs, a l'oposició) es reuniran dilluns per primer cop per començar a elaborar un gran pacte de ciutat destinat a la reconstrucció d'una Terrassa colpejada per la crisi sanitària provocada pel coronavirus. L'anunci es va fer a la junta de portaveus que es va portar a terme ahir de manera telemàtica, on també es va explicar la metodologia i els 'tempos' per a l'elaboració del document. Els grups polítics també van acordar tirar endavant en el ple del pròxim dimecres una declaració institucional al voltant del coronavirus pendent encara de consensuar.

La portaveu municipal de Tot per Terrassa (TxT), Núria Marín, va explicar ahir que la seva formació va centrar gran part de la seva intervenció en aquest gran pacte de ciutat, en la manera de confeccionar-lo i en la primera reunió de dilluns per encetar el diàleg amb la resta de formacions polítiques representades al ple.

Al marge d'això, va avançar que el govern municipal portarà al ple de dimecres atorgar la Medalla de la Ciutat a l'històric activista veïnal de Les Arenes Pablo Gómez, i al cofundador de l'Escola Tecnos Llorenç Puig per la seva tasca en l'àmbit pedagògic i educatiu a la ciutat.

voluntat política

El portaveu d'ERC, Isaac Albert, també va centrar el seu discurs en la primera reunió que es farà dilluns per abordar el pacte de ciutat, el qual haurà de venir precedit "per un pacte polític que serveixi com a document base". "Després de deixar palès aquesta voluntat política conjunta serà el moment d'entrar al detall i definir el pacte de ciutat dialogant amb els diferents agents de Terrassa", va afegir.

"El primer que hem de fer és traslladar a la ciutadania que existeix aquesta voluntat política per part de tots els grups municipals per treballar conjuntament en la sortida d'aquesta crisi", va redundar el republicà, "per a després -va continuar- posar el fil a l'agulla i elaborar un pacte de ciutat amb mesures i propostes concretes". "Per portar a terme aquesta feina haurem de parlar amb tots els agents socials de la ciutat", va afirmar Albert, per així tenir una radiografia real de la situació i recollir propostes, necessitats i suggeriments per redactar un document amb cara i ulls.

L'exalcalde Alfredo Vega, portaveu del PSC, principal grup de l'oposició, va afirmar ahir que la seva formació estudia presentar tres propostes: una al voltant de la incertesa sobre aquest tercer trimestre en els centres educatius i sobre com encarar el curs vinent; una altra posant de manifest la preocupació per la paralització del sector cultura davant la crisi i una tercera demanat que el ple ratifiqui la suspensió de la Festa Major.

El portaveu municipal de JxCat, Miquel Sàmper, va explicar que la seva formació portarà al ple una proposta demanant al Govern central que no només retorni a la Generalitat el 50% del pressupost dedicat a polítiques d'ocupació que li va retallar, sinó que més incrementi la xifra donades les circumstàncies actuals. També inclourà una reivindicació històrica de la seva formació demanant al Govern central que alliberi als ajuntaments de la regla de la despesa. "Es tracta que els ajuntaments puguin gastar el que necessitin per fer front a aquesta crisi", va reivindicar.

controlar les plagues

Donades les delicades circumstàncies actuals, Sàmper també presentarà una proposta demanant al Govern espanyol la rebaixa de l'IVA i la modificació de la fiscalitat del sector esportiu, que ha vist frenat en sec la majoria dels seus ingressos. Per últim, va parlar de presentar una proposta d'activació econòmica del comerç local, encara que estudia tirar-la enrere per incloure-la al pacte de ciutat.

Des de Ciutadans, el seu portaveu municipal, Javier González, va enumerar vàries propostes que el seu grup portarà al ple. Reforçar la neteja de la ciutat, encarada principalment al control de les plagues és una d'elles. També demanarà que es fomenti la donació de sang a Terrassa; millorar el transport públic per anar a la residència Mossèn Homs i que la Generalitat estudiï l'ampliació del seu aparcament; i instar a l'apertura del diàleg entre la Generalitat i les escoles concertades sobre el decret d'admissions escolars, entre altres.

