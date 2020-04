"Al CST, les víctimes del covid han mort acompanyades dels seus" "Al CST, les víctimes del covid han mort acompanyades dels seus"

antònia Villalba directora d'Infermeria del CST

25.04.2020 | 04:00

Antònia Villalba ha coordinat la infermeria del CST en el repte professional més dur pel col·lectiu. Com va encaixar infermeria l'allau de pacients les primeres dues setmanes? Et quedes en xoc. Estem acostumats a treballar amb malalties infeccioses, però no sabíem com es comportaria el coronavirus ni que fos...