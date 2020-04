Coronavirus Makers, una xarxa ciutadana contra la pandèmia

A. L.

25.04.2020 | 08:57

La xarxa ciutadana Coronavirus Makers està fent un gran treball a Terrassa i a tota la comarca per crear amb impressores 3D material de protecció i després distribuir-ho per respondre davant la crisi sanitària i posar el seu gra de sorra en aquesta lluita contra la pandèmia. Aquesta xarxa neix de la iniciativa per part de la comunitat maker de posar la seva capacitat creadora al servei del personal sanitari (entre altres), de manera altruista i sense ànims de lucre. A Catalunya ja hi ha més de set mil col·laboradors i a tota Espanya uns 40 mil.

La cultura maker és un moviment basat en la tecnologia de la cultura DIY (Do it Yourself o faci-ho-vostè-mateix), que promou la idea que tothom és capaç de desenvolupar qualsevol tasca en comptes de contractar a un especialista per a realitzar-la.

Així, la comunitat maker ha iniciat, en l'àmbit estatal, una xarxa ciutadana de voluntaris de diferents disciplines que posen els seus coneixements tecnològics i recursos a disposició d'aquesta causa per pal·liar les necessitats sanitàries derivades de l'escassetat de recursos que s'està donant en els hospitals i centres sanitaris.

La comunitat maker, que es comunica en aquest treball de voluntariat a través del Telegram, ha decidit organitzar-se per complementar aquest proveïment a través de la impressió d'equips de protecció individuals (protecció respiratòria i ocular) amb impressores 3D.

A la comarca col·laboren amb Coronavirus Makers unes 400 persones i a Terrassa en concret una cinquantena, segons explica el coordinador dels grups de fabricació a Catalunya, Daniel Cruz.

Qualsevol lloc en el qual s'ajuntin unes quantes persones amb capacitat de confeccionar viseres, màscares o qualsevol altre material que serveixi per a protegir tants als sanitaris com a altres col·lectius contra el virus és un node. No tots els voluntaris es dediquen a fabricar material amb la seva impressora 3D, ja que molts no en tenen i col·laboren en el transport i altres necessitats.

Així, cada node compta amb un espai físic en el qual es neteja el material seguint un protocol estricte i es prepara per a la seva distribució en centres hospitalaris i altres serveis municipals (residències, serveis d'atenció domiciliària, ONG...). A la comarca hi ha dos nodes: un al municipi de Rubí i un altre a Castellar.

Des que funciona, la xarxa, que ja ha repartit material als dos hospitals de Terrassa, entre altres llocs, hi ha distribuït a tota la província de Barcelona més de 40 mil viseres o pantalles de protecció (més de mig milió a tota Espanya) i unes 100 mil mascaretes i 150 mil bates en l'àmbit estatal. I té 50 mil projectes en desenvolupament, entre ells els respiradors.

AOE Plàstics

L'empresa terrassenca AOE Plàstics, al polígon industrial de Can Parellada, és una de les que ha col·laborat estretament amb aquesta iniciativa en l'àmbit local, a més de fer-ho també de manera directa amb hospitals, ajuntaments, ONG i particulars.

"Hem col·laborat amb tothom que ens ho ha demanat i això ens ha fet molt feliços. Ho tornaríem a fer", afirma Enric Domènech, responsable d'aquesta empresa distribuïdora de material plàstic per als sectors de les arts gràfiques i embalatge.

La seva contribució ha consistit en el repartiment de material plàstic en mida Dina4 per a la confecció de pantalles protectores. Per a fer-ho possible, el responsable de l'empresa s'ha dedicat pacientment a retallar amb la guillotina làmines industrials per aconseguir aquesta mida. Ha arribat a distribuir més de 26 mil peces, el que suposa una tona de plàstic.

"Els primers que van contactar amb nosaltres va ser l'Hospital de Vic i a partir d'aquí vam rebre un munt de trucades", explica Domènech, entre elles la dels col·laboradors a Terrassa amb Coronavirus Makers. Però no només hi han distribuït a Catalunya, sinó també fora, afirma satisfet l'empresari. I insisteix: "Ho tornaríem a fer".