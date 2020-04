El coronavirus podria accelerar el final dels diners en efectiu

Redacció

a crisi sanitària del coronavirus i el confinament derivat podrien accelerar el final dels diners en efectiu, la retirada dels quals de caixers automàtics va caure un 68% el mes de març, segons el banc mòbil N26, a causa de la por al contagi, ha informat la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en un comunicat.

La por a infecta-ser sembla ser el principal motiu de la caiguda de l'ús d'efectiu, tot i que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi desmentit que el coronavirus es propagui per l'ús de bitllets i monedes i que el Banc Central Europeu hagi assegurat que el contagi mitjançant els diners físic és molt baix.

Però l'escenari que deixa el coronavirus i les noves rutines implementades per evitar el contagi han propiciat cada vegada més l'ús de la targeta o el mòbil com a mitjans de pagament, per la seva major seguretat i comoditat.

"Aquesta crisi, i el món i l'economia que resultaran d'ella, acceleraran el paper cada vegada més irrellevant que en el futur tindrà els diners en efectiu", ha precisat el professor col·laborador dels Estudis d'Economia i empresa de la UOC, Joan Carles Gázquez-Abad.

Així mateix, aquesta és la primera crisi en què la demanda d'efectiu baixa, el motiu, segons Gázquez-Abad, és que no estem davant d'una crisi econòmica o financera, sinó davant d'una crisi sanitària de la qual les entitats bancàries no en són responsables.

Per això, recorda que la crisi de l'any 2008, que es va originar per productes financers relacionats amb la banca, "va fer que la gent es fiés menys del sistema bancari i tornés a la mentalitat que els diners estaven més segur a casa que en un banc".

La UOC també recull l'alta probabilitat que el percentatge de compres en línia segueixi incrementant-se després del confinament, una modalitat de compra que ha experimentat un gran creixement per la pandèmia del coronavirus.

Ja abans de l'aparició del coronavirus, segons reflecteixen les dades de BBVA Data & Analyitics, l'ús de la targeta i el mòbil com a mitjans de pagament estava molt estès entre els menors de 35 anys, que el feien servir en un 80%, davant el 20% dels diners en efectiu.

Tot i això, és difícil assenyalar una data per a la desaparició definitiva dels diners en efectiu a causa d'algunes dificultats que presenta la seva total implementació, com la bretxa digital que impedeix que totes les persones puguin accedir a targetes o a les entitats bancàries, segons informa el professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, August Corrons.

En aquesta mateixa línia, Corrons considera que l'estalvi econòmic i la reducció de l'impacte ambiental que suposa l'ús de la modalitat de pagament digital acabarà propiciant la desaparició de diners en efectiu.

