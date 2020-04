Un denunciat per incomplir l'estat d'alarma tenia una ordre de detenció

24.04.2020 | 09:23

La Policia Municipal va identificar dimecres un individu al passeig del Vint-i-dos de Juliol que va resultar que constava contra ell una ordre de detenció i de personació al jutjat. Per aquest motiu va quedar detingut i, a més, denunciat per incompliment del decret de l'estat d'alarma.

D'altra banda, en un control de pas organitzat a la carretera de Rubí, una dotació de la Policia Municipal va aturar un vehicle i va comprovar que el conductor no tenia vigent el permís de conduir. Per aquest motiu, se li van obrir diligències penals i va quedar com a investigat.