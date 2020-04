El mur va caure al carrer del Cami de Can Corbera. alberto tallón El mur va caure al carrer del Cami de Can Corbera.

Cau el mur perimetral d'una casa al barri de Les Fonts per les pluges

Redacció

24.04.2020 | 04:00

La matinada de dimecres la Policia Municipal i Bombers de la Generalitat van haver d'intervenir al carrer del Camí de Can Corbera, al barri de Les Fonts, com a conseqüència de la caiguda del mur perimetral d'una casa de la zona, es creu que per efecte de les pluges d'aquesta setmana. Una dotació policial i una altra de...