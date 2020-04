Segueixen el descens d'infectats però hi ha un repunt de morts

23.04.2020 | 08:58

Les dades ofertes per MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa mantenen la tendència. La xifra d'infectats segueix baixant de forma important. S'ha situat en les 374 persones, uns nivells propers els que es van viure el 25 de març, pràcticament fa ara un mes Si el nombre de positius baixa amb força, les altes també experimenten dades positives i s'arriba a les 933 persones que ja han superat aquesta malaltia.

Els ingressats a les unitats de cures intensives també s'ha reduït. Ahir hi havia 34 malalts, molt lluny de la punta fixada el 31 de març amb 64 ingressats a l'Uci. A les plantes d'hospitalització també hi ha un descens fins a 327 persones. Pel que fa a les defuncions hi ha hagut un ajust i pugen fins a 251.