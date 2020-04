La força de Sant Jordi

Sant Jordi 2020

23.04.2020 | 12:47

Malgrat les limitacions i la preocupació que ha generat la pandèmia de coronavirus, a Terrassa, com a moltes altres ciutats catalanes, s'intenta celebrar una diada tan especial com és Sant Jordi, fins i tot, a la climatologia sembla que s'ha volgut afegir a aquesta jornada. Sense el moviment d'un Sant Jordi passat, però sí que als carrers es percep una major activitat. Molts balcons ja comencen a estar guarnits amb roses i flors fetes pels més petits, com la mare i les seves dues filles que aquest matí penjaven les seves obres al balcó de la seva casa, al carrer del Passeig.