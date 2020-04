Els Jocs Esportius Escolars es donen per acabats

La crisis del coronavirus

23.04.2020 | 13:10

Com era previsible, la pandèmia de coronavirus ha provocat la finalització d'aquesta edició dels Jocs Esportius Escolars. Amb un comunicat, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa s'anuncia que la Unió de Consells Esportius de Catalunya de comú acord amb el Consell Català de l'esport dóna per acabades les competicions dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, ja que el grau de celebració de les mateixes es troba entre el 60 i el 80%. Es deixa la porta oberta a què cada Consell Esportiu, en cas de desconfinament, pugui dur a terme activitats esportives, seguint les mesures sanitàries establertes per les autoritats.

Miguel Angel Moreno, president del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, també diu que "la situació de pandèmia ha estat un cop molt fort per a l'esport escolar i de lleure, però des del Consell ja treballem perquè en tan bon punt la situació ho

permeti puguem tornar a la màxima normalitat possible".