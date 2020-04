La policia deté un individu que intentaba ocupar una vivenda

22.04.2020 | 04:00

Un particular va informar en la mitjanit de dilluns que uns individus intentaven entrar a un habitatge desocupat del carrer de Gallifa. Hi van acudir al lloc dues unitats policials, que van observar com un home i una dona estaven destrossant el mobiliari. En ser identificats, els agents van comprovar que a l'home li constava pendent una ordre de recerca, detenció i personar-se a un jutjat de Granollers. La dotació va procedir a la seva detenció i el va traslladar a l'Hospital de MútuaTerrassa, en compliment dels seus drets. Es van efectuar diligències policials, donant avís a la propietària de l'habitatge. A la dona se li va obrir acta, quedant com a persona investigada i no detinguda.