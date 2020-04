Per UGT, la situació dels serveis sociosanitaris a la comarca és "insostenible"

UGT instarà Inspecció de Treball per intervenir per fer una "fotografia" de la situació de les residències.

UGT instarà Inspecció de Treball per intervenir per fer una "fotografia" de la situació de les residències. Nebridi Aróztegui

La crisi del coronavirus

22.04.2020 | 14:06

UGT ha anunciat en un comunicat que instarà a la Inspecció de Treball que intervingui de manera urgent, ja sigui mitjançant denúncia cursada o ja sigui d'ofici a totes les residències del Vallès Occidental perquè puguem "tenir una fotografia, el més real possible, de la situació actual en què

es troben els treballadors del servei i constati el nivell de compliment de les mesures preventives". El sindica afegeix que "de la mateixa manera ho posarem en coneixement de la Conselleria de Salut perquè intervingui immediatament i faci les gestions oportunes i traslladi a tots aquells residents, diagnosticats com a positius de la Covid-19 que el dia d'avui es troben a les residències en situació d'aïllament, als centres hospitalaris de referència de la comarca, en un moment on la capacitat assistencial ha millorat i s'han creat nous espais d'atenció sanitària".