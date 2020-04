El Govern estudia una ajuda temporal pels afectats per ERTO

22.04.2020 | 09:36

La Generalitat es planteja aprovar una prestació d'atur provisional per als milers de treballadors afectats per Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) que estan a l'espera de cobrar l'atur i poder garantir-los així uns ingressos mínims mentre esperen. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha explicat que el seu departament està estudiant aquesta mesura després de constatar que una gran part dels treballadors immersos en un ERTO no estan cobrant l'atur a causa de les dificultats de tramitació al SEPE, el servei estatal d'ocupació."Vam analitzar que, si s'allarga aquesta situació, puguem donar alguna prestació finalista, però abans hem de conèixer les xifres en què ens movem. Cal transparència en les dades i saber quants dels afectats per ERTEs a Catalunya ja cobren i quants no", ha indicat.

El conseller ha insistit en la necessitat de donar una resposta especialment a les persones més vulnerables durant el temps en què han deixat de cobrar de la seva empresa i no estan encara percebent cap prestació d'atur a causa del "coll d'ampolla" en la gestió de les prestacions en què es troba el SEPE. En aquesta línia, ha assegurat que molts dels treballadors que estan a l'atur temporalment van cobrar la seva última nòmina al març, que ja va ser parcial, i encara no han comptat amb cap altre ingrés des de llavors.

D'altra banda, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en declaracions també a TV3, ha alertat el perill que els actuals ERTOs de força major acabin derivant en ERTOs per causes productives i, després, en acomiadaments col·lectius definitius. "Els ERTOS són els símptomes que les empreses tanquen. Ara són per força major, però d'aquí uns dies seran per causes de producció i després expedients de regulació d'ocupació definitius", ha assegurat. Chacón ha qualificat d'"insostenible" la situació que travessen les pimes i els autònoms i ha tornat a reclamar al Govern espanyol que vagi més enllà en les mesures d'ajuda a aquests col·lectius.