La crisi del coronavirus

21.04.2020 | 04:00

L'Ajuntament demana rigorositat per tal que les famílies, infants i joves coneguin, com abans millor, les condicions concretes en què es produirà la flexibilització del seu confinament, tot valorant l'esforç que han fet fins ara. Així mateix, demana que es tingui en compte en tot moment la conciliació de les famílies, les necessitats de teletreball i els horaris d'infants i joves, així com les necessitats de les unitats familiars.