El Govern rectifica i els menors de 14 anys podran sortir a passejar

La crisi del coronavirus

21.04.2020 | 22:11

Els nens de fins a 14 anys podran sortir a partir del 26 d'abril a fer passejos, amb el que el Govern rectifica la mesura aprovada aquest mateix matí en la qual només permetia les sortides dels menors per a acompanyar a un adult en activitats com anar al supermercat, a la farmàcia o al banc.

Ho ha anunciat en roda de premsa el ministre de Sanitat, Salvador Illa, qui ha rebutjat que es tracti d'una rectificació i ha assegurat que "aquest és un Govern que escolta", als experts i a la societat.

La mesura acordada aquest matí el Consell de Ministres, que afecta un total de 6,8 milions de nens entre 0 i 14 anys, va causar renou en organitzacions sanitàries, comunitats autònomes i partits polítics, inclòs Podemos, soci del Govern, a favor que els nens poguessin sortir a passejar i no ficar-se en establiments tancats.

Illa ha explicat que el decret de l'estat d'alarma, la pròrroga de la qual es demanarà demà al Congrés dels Diputats, li habilita com a ministre de Sanitat per a prendre "certes decisions d'alleujament del confinament" i, per això, ha decidit permetre que els nens puguin fer passejos a partir del pròxim diumenge.

Preguntat sobre què significa fer passejos, Illa ha contestat que "fer passejos és fer passejos" i ha dit que en els pròxims dies s'oferiran detalls sobre la distància i el temps màxim, en funció de les recomanacions dels experts.

"Fer una passejada és fer passeig i no necessàriament anar a un establiment concret, al qual també poden anar acompanyats d'adults", ha precisat.

El titular de Sanitat ha assenyalat que aquest mateix dissabte dictarà l'ordre corresponent perquè pugui ser ja completa el diumenge, si demà es ratifica el decret d'alarma.

A més, ha anunciat que des d'aquesta mateixa tarda s'està treballant amb la Vicepresidència de Drets Socials en un conjunt de recomanacions que es donaran a conèixer quan estiguin decidides, que tenen com a objectiu garantir "la màxima seguretat i protecció" als nens que s'acullin a la mesura.

El ministre ha assegurat que totes les decisions s'estan prenent sobre la base d'evidència científica i, respecte a la postura de Catalunya animant als seus ciutadans al fet que segueixin les mesures de desconfinament de la Generalitat i no les del Govern central, Illa s'ha mostrat convençut que "tothom complirà les mesures".

Ha reiterat que el decret de l'estat d'alarma li habilita a prendre "mesures d'alleujament", que adoptarà "escoltat a tothom i de forma molt particular a aquells que proporcionin evidència científica".

No obstant això, ha precisat que tota queden setmanes difícils, per la qual cosa s'actuarà amb la "màxima prudència".

L'Associació Espanyola de Pediatria celebra la rectificació i, a l'espera dels detalls que pugui facilitar sobre les mesures de seguretat que han d'envoltar les sortides dels nens, aquesta societat subratlla la importància que nens i adolescents mantinguin les mesures de distanciament social.