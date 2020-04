Denunciades 92 persones el cap de setmana per incompliment de l'estat d'alarma

La crisi del coronavirus

21.04.2020 | 12:08

Aquest cap de setmana la Policia Municipal de Terrassa ha denunciat un total de 92 persones per no complir el Reial Decret d'Estat d'Alarma en diverses actuacions i per diferents motius. Gairebé la meitat de les denúncies, 40, es van fer durant el divendres, mentre que dissabte se'n van fer 30 persones i 22,diumenge i la matinada de dilluns.

Divendres es van organitzar diferents controls de vehicles, amb un total de 152 identificacions i vuit denúncies. Dissabte, la majoria de denúncies corresponen a persones que anaven a peu pel carrer sense motiu justificat. Diumenge, entre les denúncies destaca la d'una persona que feia una festa a casa seva passada la mitjanit. Alertada per un veí, una dotació va desplaçarse al domicili, ubicat a la carretera de Matadepera, a la 1.16 h, i va comprovar que efectivament s'hi estava fent una festa amb la música molt alta. L'amfitrió va ser denunciat i es va negar a identificar la resta de persones que hi eren.