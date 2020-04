El Govern refreda la possibilitat d'instaurar un carnet d'immunitat a la Covid-19

La crisi del coronavirus

20.04.2020 | 12:20

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha refredat aquest dilluns la possibilitat d'instaurar un carnet d'immunitat per a la població que hagi passat la Covid-19, com ha suggerit l'epidemiòleg Oriol Mitjà, que assessora el Govern.

L'esborrany del pla de "sortida coordinada del confinament" impulsat per Mitjà planteja oferir un "certificat d'immunitat", en format electrònic i també en paper, a aquells que ja tinguin anticossos per haver passat la infecció.

En declaracions a Ràdio 4, Budó s'ha referit amb cautela a la possibilitat d'introduir un "passaport d'immunitat" per a la població: "Encara no ho hem decidit", ha afirmat la consellera, que ha subratllat que el Govern encara no ha aprovat "cap pla de desconfinament" i tot el que hi ha per ara són "propostes".

"Jo en aquests moments prefereixo no valorar aquest passaport immunitari, però sí que, d'alguna manera, haurem de saber qui ha passat i qui no ha passat la malaltia. Serà molt important tenir present la radiografia de la societat a l'hora de dur a terme el desconfinament", ha remarcat.

I ha afegit: "No sé si serà a través d'un passaport o amb un altre tipus d'eina, en aquest moment ho desconec. És una proposta que en altres països també han estudiat. En aquests moments prefereixo ser prudent a l'hora d'afirmar si serà d'una manera o una altra".

La proposta de Mitjà també aposta per aplicacions de mòbil per monitoritzar casos i contactes i "recol·lectar dades de mobilitat a través del GPS" i de contactes "a través de Bluetooth".

Budó ha puntualitzat que el Govern "en cap moment" s'ha plantejat "rastrejar els mòbils", però sí que li "consta que per part de Govern de l'Estat espanyol algun anunci en aquest sentit han fet".

La consellera ha dit ser conscient que "qui té la decisió final" sobre el desconfinament és el Govern de Pedro Sánchez, però ha sostingut que la Generalitat ha de "fer propostes" perquè és "qui millor coneix" la realitat de Catalunya.

Així, segons Budó, l'Estat hauria de "deixar el govern de Catalunya i també els municipis, que seran un peça importantíssima, decidir com poden sortir els nens".