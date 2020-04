La diòcesi posposa casaments, comunions i baptismes

La crisi del coronavirus

20.04.2020 | 12:47

La diòcesi ha demanat els mossens i els responsables de catequesi de les parròquies que acordin amb les famílies noves dates per a la celebració de comunions, baptismes, casaments i confirmacions. Totes les celebracions de sagraments previstes per les pròximes dates han quedat suspeses per la pandèmia del coronavirus. En el cas de les comunions, la diòcesi recomana cercar noves entre els mesos d'octubre i novembre, "de tal manera que durant el mes de setembre es pogués reprendre la preparació amb els infants i les famílies".

Pel que fa als batejos i els casaments, els rectors hauran de pactar noves dates amb les parelles i les famílies i en el cas de les confirmacions, caldrà comentar-la prèviament amb la secretaria particular del Bisbe.