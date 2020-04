La Generalitat dissenya un pla flexible de desconfinament per als joves

La crisi del coronavirus

19.04.2020 | 19:43

La Generalitat de Catalunya ha elaborat un pla de desconfinament de la gent jove que estaria organitzat de forma flexible per franges horàries i que segons va dir ahir la consellera de Sanitat i que s'haurà d'adaptar a les "realitat territorials". El Govern, segons va avançar la consellera Vergès preveu que els nenes menors de 6 anys puguin sortir pel matí, entre les 10 i les 12 hores; els menors de 3 anys, sortirien en cotxet i els majors de 12 anys a la tarda de 16 a 18 hores.

El pla, que ja té un quadre sinòptic, genera certs dubtes tota vegada que la responsabilitat sobre el confinament dependent de l'Estat, tot i que el president de la Generalitat, Joaquim Torra, ha demanat al president Pedro Sánchez recuperar aquestes competències. A la reunió de presidents de le autonomies d'avui amb Pedro Sánchez no s'ha confirmat que els territoris decidiran sobre el desconfinament, tot i que Joaquim Torra ha dit que ha vist Sánchez més receptiu i prudent quan se li ha plantejat aquesta possibilitat.

D'altra banda, Al pla de la Generalitat per als joves s'inclou la franja d'edat entre els 12 i els 18 anys, segment del que el govern central no ha parlat en cap moment. En aquest sentit, el conseller d'Afers socials de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha criticat en declaracions a RAC 1, que l'Estat no contempli la possibilitat d'incloure les persones entre 12 i 18 en els plans de desconfinament.