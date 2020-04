El Govern central fixarà el preu de mascaretes, guants i gels

La crisi del coronavirus

19.04.2020 | 18:44

El Govern Central, a través de la Comisión de Precios de los Medicamentos fixarà el preu màxim de venda de mascaretes, guants de nitril i gels antisèptics. Amb aquesta decisió, l'Estat vol garantir l'accés a tota la població, a un preu raonable als productes imprescindibles per a prevenir el contagi de la Covid-19. Es fixarà les característiques que han de complir les mascaretes que es venguin com a "reutilitzables", així com les destinades a la població infantil, que hauran de tenir especificacions concretes. De la mateixa manera, s'obligarà a oferir a l'etiquetat de tots els articles informació per al consumidor com composició, període recomanat d'ús, manipulació i eliminació.