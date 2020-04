L'estat d'alarma s'allarga fins al 9 de maig, però els nens podran sortir a partir del 27

La crisi del coronavirus

18.04.2020 | 20:57

El president del Govern, Pedro Sánchez ha anunciat que demanarà una nova pròrroga del decret d'estat d'alarma fins al 9 de maig. També ha anunciat que tot i l'obligació de mantenir el confinament, els nens podran sortir al carrer a partir del proper 27 d'abril. En aquest sentit, ha dit que vol parlar amb els responsables autonòmics per consensuar quin tipus de reducció de restriccions es portaran a terme, perquè ha dit que "no hi haurà només un estat d'alarma, sinó que hi hauran diversos estats d'alarma" en funció de com ha afectat al diferents territoris de l'Estat i les noves mesures de remissió seran progressives i asimètriques.

El President ha dit que "les fites aconseguides són insuficients" i s'han millorar. Ha advertit que en el moment que es detecti "el menor risc, pararem i reforçarem les mesures de seguretat".

Pedro Sánchez també s'ha referit a la necessitat de que Europa doni una resposta d'unitat a la crisi provocada pel coronavirus: "Ha d'haver un pacte i un acord a Europa. La nostra postura és que Europa som tots i ara és el moment de demostrar-lo. Seria imperdonable que reincidís en els errors del passat".