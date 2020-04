S'estabilitza la pressió del virus sobre els hospitals

La crisi del coronavirus

17.04.2020 | 20:32

Les xifres de la Covi-19 de les darreres 24 hores a Terrassa porten a la conclusió que s'estabilitza la pressió sobre els centres hospitalaris terrassencs. El nombre de persones registrades com a pacients positius són 655, només una menys que ahir. La resta de dades, donen a entendre que s'han produït alguns nous diagnosticats, tot i que el nombre total es manté en els termes d'ahir. Continua baixant el nombre de persones ingressades a l'UCI. Ahir hi havia 51 i avui queden 47 persones que necessiten assistència intensiva.

Quan al nombre de pacients ingressats a planta hi ha 382, tres més que ahir, mentre que a domicili estan sent tractats pels serveis sanitaris terrassencs un total de 226 persones, el mateix nombre que ahir. Les altes continuen a l'alça i ja hi ha acumulades un total de 823, 18 més que les que es van registrar ahir. El nombre de persones que han mort a Terrassa víctimes del coronavirus han estat fins ara de 217, quatre més de les que hi havia ahir dijous.

Aqeustes xifres són les que faciliten els hospitals terrassencs, no es registren els nous marcadors que utilitza des de dijous la Generalitat amb les defuncions registrades a domicilis particulars i a residències geriàtriques.