Segueixen creixent les altes i baixen els positius a la ciutat

La crisi del coronavirus

17.04.2020 | 11:37

El comportament de la pandèmia de coronavirus a Terrassa, malgrat la seva dimensió, segueix una tendència positiva. El nombre d'altes segueix pujant i també el descens dels nous casos d'infecció. Han voltat per la polèmica sobre el recompte que ha iniciat la Generalitat, segons les dades ofertes per MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa, el nombre de positius és de 656, una xifra que no s'assolia des del 30 de març. Pel que fa a les altes ja superen les 800 persones, en concret 805. La xifra d'ingressats a l'UCI es manté estable, amb 51 malalts. També hi ha un descens de les persones que estan a les diferents plantes hospitalàries, 379. L'atenció domiciliaria presenta una petita pujada, amb 226 casos. Pel que fa a les defuncions s'ha incrementat fins a 213.