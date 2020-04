Sanitat xifra en 585 les noves morts i en 5.252 els contagis en 24 hores

La crisi del coronavirus

EFE

17.04.2020 | 13:57

El Ministeri de Sanitat ha xifrat aquest dijous en 585 les noves defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores, 19.478 en total, i en 5.252 els contagis, que eleven a 188.068 les persones que ho han contret des de l'inici de la crisi.

No obstant això, aquestes diferències no es corresponen si es pren com a referència les dades desglossades que ha aportat aquest departament, segons els quals s'haurien produït 348 morts més, una discrepància que ha reconegut en roda de premsa el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

L'epidemiòleg ha explicat que el Ministeri està "tractant de corregir les sèries històriques" perquè les fonts d'informació siguin homogènies, per al que està començant a demanar informació més detallada a les comunitats, segons ha reflectit en una ordre publicada avui en el BOE que fixa un model únic de notificació de dades.