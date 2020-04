Rull, Turull i Sànchez urgeixen al Constitucional a deliberar telemàticament els seus recursos

17.04.2020 | 11:11

L'exconseller terrassenc Josep Rull, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i l'exconseller Jordi Turull i Josep Rull han urgit el Tribunal Constitucional a reunir-se, si cal de forma telemàtica, per deliberar sobre els recursos d'empara que els condemnats pel procés han presentat contra la sentència del Suprem.

En els seus escrits al Constitucional, als quals ha tingut accés l'Agència Efe, els polítics de JxCat expressen el seu "estupor" davant la decisió del Constitucional d'ajornar el ple que el tribunal tenia pendent celebrar el proper 21 d'abril, "sense existir certesa de quan es durà a terme la propera reunió", el que podria retardar les deliberacions sobre l'admissió dels recursos d'empara.

Els condemnats critiquen en el seu escrit que, "en ple segle XXI, en què l'ús de mitjans tecnològics està a l'ordre del dia, el Tribunal Constitucional difereixi la decisió" sobre l'admissió a tràmit dels recursos presentats pels polítics presos, en lloc de reunir-se de forma telemàtica.

A la defensa de Sànchez, Rull i Turull, exercida per Jordi Pina, li crida "poderosament l'atenció" que tots els membres de l'executiu, empresaris i el món educatiu en el seu conjunt estiguin mantenint les seves activitats i reunions per videoconferència, mentre que no és possible celebrar un ple del Constitucional de forma telemàtica.

Per a la defensa, "l'excepcional situació que vivim no pot implicar cap minva en la tutela dels drets fonamentals dels nostres representats", tenint en compte a més que les tecnologies actuals permeten la celebració d'un ple per videoconferència "amb totes les garanties".

Els escrits argumenten que "no resulta de rebut" ajornar les deliberacions del TC, quan la dilació que provocaria "esdevé un perjudici massa excessiu", ja que els recurrents es troben complint les penes de presó que els va imposar el Suprem per rebel·lió.

Per tot això, exigeixen al Constitucional que "arbitri les mesures que consideri oportunes" per pronunciar-se sobre l'admissió a tràmit dels recursos i resolgui de manera urgent la mesura cautelar que Rull, Sànchez, i Turull sol·licitaven perquè se suspenguessin els efectes de les seves condemnes fins que el Tribunal dicti sentència.