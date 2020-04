Aquesta serà una Diada de Sant Jordi del tot excepcional. Aquesta serà una Diada de Sant Jordi del tot excepcional.

Propostes per celebrar el Sant Jordi des de casa

Redacció

17.04.2020 | 04:00

Aquest serà un Sant Jordi especial i singular. La situació actual no permet celebrar una Diada convencional a la recerca de llibres i roses per a les persones estimades. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Terrassa vol animar a tots els ciutadans a què aquest 23 d'abril se sumin a la iniciativa de celebrar el Sant Jordi des de...