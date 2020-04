La Policia Municipal denuncia a trenta persones per incomplir l'estat d'alarma 

17.04.2020 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar al llarg de dimecres a trenta persones per incompliment de les mesures establertes al Reial Decret d'Estat d'Alarma. Fins a 18 d'aquestes denúncies van estar per no poder justificar davant la Policia Municipal un motiu vàlid per trobar-se a la via pública, incomplint així la instrucció del confinament. Una d'aquestes trenta denuncies va ser per abocar mobles al carrer, per un costat, i per no prendre cap mesura de protecció, per l'altre. Així, una patrulla va localitzar a quatre persones, a les 20.13 hores de dimecres, al carrer de Marià Benlliure, que estaven traient i traslladant mobles pel carrer, sense cap mena de mesura de protecció, i amb la intenció d'abocar-los. Preguntats pels agents, van manifestar que estaven fent una mudança. Les quatre persones van ser denunciades per abocament de mobles al carrer i per no guardar les mesures de seguretat. En aqueste mateix carrer, a les 20.23 hores, una patrulla va denunciar a dues persones que feien gestions amb documentació en el maleter d'un vehicle.