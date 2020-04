Festa a Can Trias

Redacció

17.04.2020 | 19:02

Un grup de veïns de Can Trias ha decidit que el confinament ha d'anar d'una mica més enllà de les portes de casa seva i comparteixen pràcticament cada dia una estona, grans i petits, per fer més divertida l'estada a casa. Després dels aplaudiments en homenatge als equips sanitaris, es queden una estona als balcons i posen música de tota mena per crear un bon ambient abans de sopar.

Al vídeo que acompanyem canten tots la popular "Tengo un tractor amarillo", però van canviant l'estil de la música perquè agradi a tothom. Fa uns dies també van organitzar un minut de silenci en record de les víctimes del coronavirus, amb una música de fons que va acabar amb l'aplaudiment unànime de tots els veïns de la zona.