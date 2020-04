És fals que demà es pugui sortir a passejar

La crisi del coronavirus

17.04.2020 | 19:13

La notícia que ha corregut per les xarxes al llarg del dia d'avui i que diu que a partir de demà es podrà sortir a passejar és falsa. La notícia, desmentida per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart a través de Twitter es refereix al fet que l'Ajuntament hauria donat permís per sortir al carrer a passejar a partir de demà dissabte, de dos en dos, però mantenint la distància de seguretat, amb mascareta i amb DNI, per demostrar que s'està empadronat a la ciutat. La notícia, tal com diu l'alcalde Ballart és completament falsa. L'estat d'alarma té plena vigència fins al 26 d'abril i està per decidir si el Govern central allarga el decret quinze dies més, tot i que amb certes mesures menys restrictives. Per tant, no hem de fer cas a notícies que no estiguin degudament contrastades per evitar problemes innecessaris.