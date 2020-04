Denunciada una dona a un súper per incomplir les mesures de seguretat

17.04.2020 | 17:03

La trucada a la Policia Municipal del vigilant d'un supermercat de la carretera de Castellar va informar dijous que una senyora havia accedit a l'interior de l'establiment sense complir les mesures de seguretat establertes. Una dotació policial va acudir al lloc, a les 16.40 hores, va localitzar aquesta persona a l'interior de l'establiment, la va identificar i li va informar de les mesures de seguretat que havia d'adoptar. Els agents van marxar del lloc, però a les 17.04 hores, van rebre un nou avís per tornar al mateix establiment, on van trobar de nou a la senyora amb la mateixa actitud, quedant denunciada per incompliment de les instruccions del decret de l'estat d'alarma. Aquesta va ser una de les 28 persones denunciades dijous per la Policia Local per incumplir les normes de l'estat d'alarma.