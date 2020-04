Cs vol que es garanteixi sanitàriament la sortida temporal de la gent gran de les residències

17.04.2020 | 15:22

El portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Terrassa, Javier González, ha insistit en la primera reunió telemàtica de portaveus sobre la incidència del coronavirus en les residències de la ciutat i ha instat a una reflexió sobre el futur en aquest àmbit. En aquesta línia, González ha agraït el treball de la regidoria, encara que ha afegit que "davant la possibilitat que els residents puguin de manera voluntària i temporal tornar a casa dels seus familiars, això no es pot fer sense les màximes garanties sanitàries". González ha recordat que hi ha una instrucció referent a l'Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut, i de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. No obstant això, González ha criticat que "per notícies que han aparegut en premsa, Afers Socials està permetent la sortida de residents sense fer-los els test del COVID-19 preceptius", la qual cosa li ha semblat que "deixaria en paper mullat la bondat d'una mesura demandada per familiars de residents".