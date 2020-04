El Col·legi Martí "es tornarà a abraçar"

La crisi del coronavirus

Redacció

17.04.2020 | 18:06

El Col·legi Martí ha elaborat un divertit vídeo on participen mestres, alumnes i pares d'alumnes de Primària amb el confinament com a tema de fons. Les persones que han participat han mostrat imatges de la vida quotidiana a casa, estudiant i també jugant. La música de fons és la cançó "Ens tornarem a abraçar" creada pel surienc Mateu Peramiquel. Canta, Mar Puig, professora de música a la mateixa escola. Al final del vídeo hi ha un especial record per en Marc Escoda, empleat de l'escola i molt estimat al centre, que va morir recentment víctima del coronavirus.