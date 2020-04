 Ajuntament i Funerària obriran una "sala de vetlla virtual" i un "espai virtual de dol"

La crisi del coronavirus

17.04.2020 | 04:00

El govern municipal ha donat instruccions per tal d'impulsar un projecte conjuntament entre Funerària de Terrassa i el servei de Comunicació municipal, per tal que a partir dels pròxims dies la ciutat pugui disposar d'un doble espai d'homenatge a les persones difuntes en el darrer període. Així, doncs, es crearà una «sala de vetlla virtual» a la web funerariaterrassa.cat, on es publicaran els noms i dades de totes les persones difuntes, que hagin estat autoritzades per les famílies. Per a les famílies que han fet els seus tràmits a través d'altres funeràries, s'obrirà un correu electrònic al qual podran enviar les dades dels seus familiars, per tal que es publiquin al mateix espai. Per altra banda, a la web municipal terrassa.cat s'obrirà a tota la ciutadania un «espai virtual de dol». Els dos espais virtuals es posaran en marxa a partir del pròxim dilluns, segons va informar ahir l'Ajuntament en un comunicat.