Segona campanya de distribució de mascaretes solidàries de tela

15.04.2020 | 20:14

L'Ajuntament de Terrassa inicia una segona campanya de distribució de mascaretes solidària, que s'ha estat preparant els darrers dies. La distribució es porta a terme per part d'un equip de treballadors/es municipals, coordinat des de la regidoria de Comerç, a tots els barris de la ciutat i en funció de la disponibilitat d'existències de mascaretes de tela al magatzem centralitzat que s'ha creat, coordinat des de la Direcció de Presidència amb la col·laboració de Protecció Civil i Manteniment i Patrimoni (Serveis Generals).

L'Ajuntament ha establert la creació de dues reserves de mascaretes: fons de mascaretes solidàries, aportades per Mascarillas Solidarias, ANC Terrassa, Corvi Confecciones, Smilics Circutor i Seat, per a la seva distribució entre la ciutadania en funció de disponibilitat; i fons estratègic de mascaretes de teixit antiviral, «made in Terrassa» i fabricades per Confecciones Corvi.