Rull, Turull i Cuixart surten de la presó per tornar a treballar de dia

La crisi del coronavirus

15.04.2020 | 12:24

L'ex conseller terrassenc Josep Rull ha sortit aquest dimecres de la presó de Lledoners per tornar a treballar a MútuaTerrassa. Rull, que es trobava confinat a la presó des del passat 17 de març sense cap permís, ha pogut reprendre la seva feina després que el Departament de Justícia s'hagi obert a permetre les sortides laborals dels presos subjectes al 100.2, sempre que s'hagi reprès l'activitat laboral que exercien i el centre de treball estigui obert. Rull, amb mascareta i guants, ha sortir a primera hora del matí.

També ha sortit de la presó aquest matí un altre ex conseller, Jordi Turull, que s'ha traslladat a Terrassa per treballar al bufet Badia Advocats. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, també ha deixat Lledoners per treballar a la seva empresa de Santa Perpètua de Mogoda. Després de finalitzar la seva jornada, tots tres tornaran a dormir a la presó de Lledoners, on romandran aïllats de la resta de reclusos, en un altre mòdul i sense mantenir cap contacte amb altres presos per evitar contagis.

Coincidint amb la relaxació de les restriccions a la mobilitat decretades en l'estat d'alarma, el Departament de Justícia va obrir ahir la porta a permetre sortides laborals dels presos subjectes al 100.2, però per a això han d'acreditar que els centres on treballen han reprès la seva activitat.