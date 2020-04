La construcció és un dels sectors que ahir va recuperar la seva activitat. nebridi aróztegui La construcció és un dels sectors que ahir va recuperar la seva activitat.

Recuperació de part de l'activitat econòmica

15.04.2020 | 04:00

Catalunya ha recuperat aquest dimarts l'activitat econòmica prèvia al 30 de març, encara que ho ha fet a mig gas per la complexitat d'implantar als centres de treball les mesures de seguretat per evitar nous contagis de la Covid-19 i amb molts sectors no essencials encara en hibernació forçosa, com el de...