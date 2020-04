La Festa Major de Terrassa 2020 no se celebrarà

15.04.2020 | 18:10

L'Ajuntament de Terrassa anuncia la cancel·lació definitiva de la Festa Major de 2020, tot i que, de forma simbòlica o virtual, es dissenyaran algunes activitats i propostes que no impliquin contacte social.

L'Ajuntament de Terrassa anuncia que la Festa Major d'aquest any 2020 es cancel·la definitivament, en atenció a les actuals circumstàncies de crisi sanitària i a les previsions d'evolució de la situació pel que fa a actes de gran concurrència de persones.

Tanmateix, per no trencar totalment amb la tradició, es dissenyarà un programa d'activitats simbòliques o virtuals que no impliquin contacte social, d'acord amb les normes vigents en cada moment d'aquest període tan excepcional.

Per altra banda, si la situació sanitària ho permet, s'està començant a perfilar el projecte de celebrar una gran Festa de Retrobament, en la qual les entitats de cultura popular i tradicional seran les grans protagonistes.