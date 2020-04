Continua a la baixa el nombre de contagis i el de persones ingresades

La crisi del coronavirus

15.04.2020 | 22:03

Les dades del coronavirus a Terrassa mantenen un perfil positiu un dia mes. El nombre de contagis registrats pels serveis sanitaris de la ciutat situen la xifra en un total de 68 infectats. Continua la tendència a la baixa que es va iniciar fa una setmana. Recordem que el dia 8 d'abril es va arribar a la xifra més alta de contagis amb un total de 818. Des de llavors fins ahir ha baixat el nombre de malalts en 137 pacients.

Continua sent positiva la xifra d'altes, que ahir va arribar a 765, quaranta més que el dia anterior i s'estabilitza la presència de pacients a Cures intensives. Si dimarts n'hi havia 48, ahir el nombre era de 49. Els ingressats a planta eren ahir menys que el dia anterior, situant el nombre total en 436 o 219 els malalts atesos als seus domicilis.

Ahir van morir tres persones per causa del coronavirus, per la qual cosa, la xifra de defuncions se situa en 206.

D'altra banda hem de dir que la Generalitat de Catalunya va anunciar ahir que seria molt més exhaustiva amb el recompte de defuncions per Covid-19 a Catalunya. A l'hora de tancar aquesta edició no es coneixien les noves xifres, però la Generalitat va advertir que inclouria les persones mortes a residències i també a domicilis, que fins ara no apareixien a les estadístiques. Això és fruit de l'acompliment de l'ordre donada pel Departament de Salut a les empreses de serveis funeraris de Catalunya de comunicar aquests tipus d'informació. Fins ahir, la font utilitzada era la que disposava el Departament en situacions d'epidèmia.