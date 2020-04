Comencen a distribuir 829.000 elements de protecció en geriàtrics

La crisi del coronavirus

15.04.2020 | 12:25

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha començat a distribuir entre les residències geriàtriques un total de 829.610 nous elements de protecció, entre mascaretes, guants, ulleres i bates, que ha comprat la majoria a la Xina per cinc milions d'euros.

Segons que ha informat la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, des de divendres passat 10 d'abril i fins avui els ha arribat nou material de prevenció del contagi de la Covid-19 destinat als professionals de les residències.

Aquest material, comprat directament pel Departament que dirigeix Chakir el Homrani, s'ha començat a distribuir i inclou 80.000 mascaretes FFP2, 365.000 mascaretes quirúrgiques, 21.210 bates d'un sol ús, 298.500 guants, 24.700 ulleres, 25.000 pantalles de protecció facial i 15.200 ampolles d'antisèptic per a les mans. La majoria d'aquest material correspon a la compra de material que el departament ha fet directament a la Xina per valor de 5 milions d'euros i que va arribant per parts, tot i que hi ha una part, concretament 118.210 elements de protecció, que els han comprat a proveïdors locals.

El departament també ha rebut 68.912 elements de protecció enviats pel Departament de Salut, que s'ha fet càrrec de la gestió de les residències, encara que fins divendres vinent, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies encara s'encarrega de la gestió i distribució del material de prevenció a les residències d'avis i de persones amb discapacitat.

Segons fonts del departament, la comanda de material de 5 milions d'euros va arribant per parts en avions des de la Xina i es va repartint a les residències a mesura que arriba. La conselleria espera rebre durant els pròxims dies la resta de material demanat "per seguir proveint de manera constant els centres residencials", ha informat la conselleria, que anteriorment ja havia fet una primera compra de material per valor d'1,7 milions d'euros, que va arribar en bona part el dia 29 de març.

Fonts del departament que dirigeix El Homrani, que no ha actualitzat la xifra de morts a les residències geriàtriques per l'epidèmia -que el dilluns sumava més de 1.800 residents-, han criticat que "l'ordre de centralització de compra de material del Govern de l'Estat no ha funcionat i va fer perdre gairebé una setmana de temps, fins que el Departament finalment va decidir buscar vies a la Xina i fer les compres directament".